Arezzo, 26 settembre 2025 – L'esperienza, promossa dalla cooperativa In Quiete, è in programma dalle 14.00 di domenica 28 settembre. Il programma alternerà camminate, momenti di silenzio, spiegazioni naturalistiche ed esercizi per i cinque sensi Un'escursione sensoriale con meditazione tra i boschi ei torrenti di Raggiolo. L'esperienza, promossa dalla cooperativa In Quiete, è in calendario dalle 14.00 di domenica 28 settembre e proporrà un pomeriggio di attività a partecipazione gratuita con un programma particolarmente ricco e variegato tra camminate, momenti di silenzio, spiegazioni naturalistiche ed esercizi per stimolare i cinque sensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un'escursione sensoriale con meditazione nella natura di Raggiolo