Un’architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco | la giornata di studi

Arezzonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1° ottobre, alle 15:00, la Basilica di San Francesco di Arezzo, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Arezzo, ospiterà la giornata di studi di presentazione della nuova facciata tessile a protezione della bifora della Cappella Bacci, un progetto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: architettura - tessile

Un’architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco

Un’architettura tessile per proteggere gli affreschi di Piero

Un'architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco

un8217architettura tessile tutela basilicaUn'architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco - Arezzo, 26 settembre 2025 – Mercoledì 1° ottobre, alle 15:00, la Basilica di San Francesco di Arezzo, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Arezzo, ospiterà la giornat ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Un8217architettura Tessile Tutela Basilica