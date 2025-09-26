Un' architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco
Arezzo, 26 settembre 2025 – Mercoledì 1° ottobre, alle 15:00, la Basilica di San Francesco di Arezzo, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Arezzo, ospiterà la giornata di studi di presentazione della nuova facciata tessile a protezione della bifora della Cappella Bacci, un progetto all'avanguardia della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, realizzato in collaborazione con la Canobbio Textile Architecture di Castelnuovo Scrivia. La struttura protettiva, costituita da una facciata in membrana tessile prodotta da Serge Ferrari, installata su telaio metallico, garantisce l'ottimale conservazione delle pitture murali della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca e del Crocifisso ligneo, opera dell'Anonimo Maestro dell'Italia centrale, oltre alla protezione della vetrata storica a rulli veneziani, risalente alla metà dell'Ottocento, e delle superfici lapidee decorate della bifora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
