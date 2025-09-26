Un’altra strage sul lavoro Schiacciato nella ditta a Bubbiano | Aumenta l’età sempre più rischi

di Andrea Gianni BUBBIANO Una manciata di giorni fa, il 16 settembre, la morte dell’operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, precipitato dal tetto di un capannone e San Giuliano Milanese. Ieri una nuova tragedia sul lavoro, a Bubbiano, dove ha perso la vita Vito Sansanelli, operaio 61enne alla Ticino Lamiere Spa, fondata nel 1981. Attorno alle 12 è rimasto schiacciato nella ditta, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. Un territorio insanguinato in una regione, la Lombardia, dove si continua a registrare il più alto numero di decessi sul lavoro, a cui si aggiungono 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

