Un’altra strage sul lavoro Schiacciato nella ditta a Bubbiano | Aumenta l’età sempre più rischi
di Andrea Gianni BUBBIANO Una manciata di giorni fa, il 16 settembre, la morte dell’operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, precipitato dal tetto di un capannone e San Giuliano Milanese. Ieri una nuova tragedia sul lavoro, a Bubbiano, dove ha perso la vita Vito Sansanelli, operaio 61enne alla Ticino Lamiere Spa, fondata nel 1981. Attorno alle 12 è rimasto schiacciato nella ditta, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. Un territorio insanguinato in una regione, la Lombardia, dove si continua a registrare il più alto numero di decessi sul lavoro, a cui si aggiungono 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: altra - strage
Un’altra tragedia nel silenzio delle carceri: detenuto 40enne si impicca Vasto. Uilpa: “Strage infinita”
Condannato per la strage di Corinaldo, altra falla nella giustizia
Strage di Cisterna, Antonietta Gargiulo: “Le mie figlie uccise un’altra volta”
LA MIA VITTORIA PER FRINGUELLI E STORNI: LA CACCIA IN DEROGA SI FERMA IN VENETO Domenica inizia la stagione venatoria, e per tanti animali indifesi è l'ennesima sentenza di morte. Un'altra strage annunciata, contro creature già stremate dai ca - facebook.com Vai su Facebook
Un’altra strage sul lavoro. Schiacciato nella ditta a Bubbiano: "Aumenta l’età, sempre più rischi" - di Andrea GianniBUBBIANOUna manciata di giorni fa, il 16 settembre, la morte dell’operaio tunisino di 36 anni, Jihed Selmi, precipitato dal tetto di un capannone e San Giuliano Milanese. Lo riporta msn.com
La strage senza fine, altri due morti sul lavoro - Un operaio, italiano di 62 anni, della Ticino Lamiere spa è rimasto schiacciato, per cause in corso di ... Secondo ansa.it