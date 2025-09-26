Una voragine sull’argine nel Ferrarese è colpa delle nutrie E la risaia resta a secco
Ferrara, 26 settembre 2025 – Lagosanto, da qualche ora sta piovendo, è da poco passata la mezzanotte. La strada sull’argine, dove passano di solito i trattori, frana. E’ una strada di terra, separa gli appezzamenti. L’acqua si è infiltrata nella galleria delle nutrie e l’argine ha ceduto. C’è un cane, guarda dall’alto quella voragine nel terreno. ‘Per fortuna è successo durante la notte, poteva succedere una disgrazia. Se qualcuno passava con il trattore si sarebbe ribaltato’, dice Luca Cinti, agricoltore, è lui che insieme ad altri coadiutori sperimenta la carabina calibro 22, una lotta tra Davide – gli agricoltori – e Golia, l’invasione delle nutrie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: voragine - sull
Si apre una voragine sull’autostrada: auto inghiottite, si teme una strage
Si apre una voragine sull’autostrada: auto inghiottite. Ricerche disperate
Le immagini dal drone dell'enorme voragine che si è aperta lungo la Sp38, tra Cantù e Alzate Brianza, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Como nella giornata di lunedì 22 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
Una pericolosa voragine sulla spiaggia di Procchio. A quando un intervento di risanamento? - X Vai su X
Si apre voragine profonda 1,5 metri per strada nel Ferrarese: allarme tra i residenti - Ferrara, 20 maggio 2025 – Preoccupazione e allarme nella frazione ferrarese di Monestirolo: una voragine si è improvvisamente aperta in mezzo alla strada in via Montesanto. Segnala ilrestodelcarlino.it