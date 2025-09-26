Una voragine sull’argine nel Ferrarese è colpa delle nutrie E la risaia resta a secco

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara, 26 settembre 2025 –  Lagosanto, da qualche ora sta piovendo, è da poco passata la mezzanotte. La strada sullargine, dove passano di solito i trattori, frana. E’ una strada di terra, separa gli appezzamenti. L’acqua si è infiltrata nella galleria delle nutrie e l’argine ha ceduto. C’è un cane, guarda dall’alto quella voragine nel terreno. ‘Per fortuna è successo durante la notte, poteva succedere una disgrazia. Se qualcuno passava con il trattore si sarebbe ribaltato’, dice Luca Cinti, agricoltore, è lui che insieme ad altri coadiutori sperimenta la carabina calibro 22, una lotta tra Davide  – gli agricoltori  – e Golia, l’invasione delle nutrie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una voragine sull8217argine nel ferrarese 232 colpa delle nutrie e la risaia resta a secco

© Ilrestodelcarlino.it - Una voragine sull’argine nel Ferrarese, è colpa delle nutrie. E la risaia resta a secco

In questa notizia si parla di: voragine - sull

Si apre una voragine sull’autostrada: auto inghiottite, si teme una strage

Si apre una voragine sull’autostrada: auto inghiottite. Ricerche disperate

Si apre voragine profonda 1,5 metri per strada nel Ferrarese: allarme tra i residenti - Ferrara, 20 maggio 2025 – Preoccupazione e allarme nella frazione ferrarese di Monestirolo: una voragine si &#232; improvvisamente aperta in mezzo alla strada in via Montesanto. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Voragine Sull8217argine Ferrarese 232