Una voragine sull’argine nel Ferrarese è colpa delle nutrie E la risaia resta a secco

Ferrara, 26 settembre 2025 – Lagosanto, da qualche ora sta piovendo, è da poco passata la mezzanotte. La strada sull’argine, dove passano di solito i trattori, frana. E’ una strada di terra, separa gli appezzamenti. L’acqua si è infiltrata nella galleria delle nutrie e l’argine ha ceduto. C’è un cane, guarda dall’alto quella voragine nel terreno. ‘Per fortuna è successo durante la notte, poteva succedere una disgrazia. Se qualcuno passava con il trattore si sarebbe ribaltato’, dice Luca Cinti, agricoltore, è lui che insieme ad altri coadiutori sperimenta la carabina calibro 22, una lotta tra Davide – gli agricoltori – e Golia, l’invasione delle nutrie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

