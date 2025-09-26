Una tassa per chi attraversa la Svizzera senza fermarsi | il sì è sempre più vicino

Quicomo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità la mozione del senatore ticinese Marco Chiesa (UDC) che chiede l’introduzione di una tassa di transito per gli automobilisti che attraversano la Svizzera senza una permanenza significativa. Il provvedimento - come riportato dal sito. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: tassa - attraversa

