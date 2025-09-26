Una tassa per chi attraversa la Svizzera senza fermarsi | il sì è sempre più vicino
Il Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità la mozione del senatore ticinese Marco Chiesa (UDC) che chiede l’introduzione di una tassa di transito per gli automobilisti che attraversano la Svizzera senza una permanenza significativa. Il provvedimento - come riportato dal sito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Chiesa (UDC): «Il balzello colpirebbe soltanto chi usa le nostre infrastrutture come corridoio gratuito».