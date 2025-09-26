Una serata ricca di sorprese e suggestioni | consegnato il Premio Novelli a Luigi Lo Cascio
Non è stata una semplice cerimonia di premiazione, ma una serata ricca di sorprese e suggestioni quella che ha visto a Bertinoro la consegna del Premio Novelli a Luigi Lo Cascio. A precedere la cerimonia c’era stata l’inaugurazione – introdotta dall’assessora Sara Londrillo - della mostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
