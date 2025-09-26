Una ragazza fortunata spettacolo al Teatro Sant' Anna

È dalla raccolta di autentiche testimonianze che nasce la storia di Goldie, giovane campagnola americana che da prostituta finisce col diventare ricca tenutaria di bordelli di lusso.Ambientato fra Saint Louis e New Orleans a cavallo fra Ottocento e Novecento, lo spettacolo affronta storie di vite. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

