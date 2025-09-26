Una pedalata alla volta | riparte a Marano sul Panaro il progetto per le donne migranti

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende a settembre il progetto “Una pedalata alla volta” rivolto alle donne migranti per imparare ad andare in bicicletta, promosso dal Centro Stranieri e dal Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli.Il progetto, che rientra nel bando per la promozione delle pari opportunità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

