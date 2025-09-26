Una partita dai due volti Cambiaghi una spina nel fianco Rowe entra con il piglio giusto Freuler regista versione diesel

Vitik 5 Nel primo tempo è macchinoso, lento, spesso mal posizionato: l’uomo che dovrebbe francobollare, Malen, gli sfugge sempre. Meglio nella ripresa, fino al fallo da rigore commesso su Watkins, quando si mostra ingenuo. Sfiora il pari al 95’ con una bella torsione di testa che esalta i riflessi di Bizot. Lucumi 6 Pressione altissima, da centrocampista aggiunto. Un recupero difensivo provvidenziale al 12’, ma anche troppe imprecisioni di cui dissemina il primo tempo. Poche sbavature nella ripresa. Lykogiannis 5 Al 6’ si addormenta su Guessand e per fortuna ci mette la manona Skorupski. Spettatore passivo sul gol di McGinn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

una partita dai due volti cambiaghi una spina nel fianco rowe entra con il piglio giusto freuler regista versione diesel

© Sport.quotidiano.net - Una partita dai due volti. Cambiaghi, una spina nel fianco. Rowe entra con il piglio giusto. Freuler, regista versione diesel

