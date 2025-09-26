Una nuova Stagione che dialoga con un pubblico trasversale
La Stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium non è soltanto un cartellone di spettacoli: è un viaggio cominciato mezzo secolo fa, e oggi guarda al futuro con la stessa energia, passione e qualità che da sempre lo contraddistinguono. Una nuova Stagione in grado di dialogare con generazioni diverse e di consolidare il TEA tra le più importanti 'case del Musical' a livello nazionale. MUSICAL - Prosegue la vendita dell’abbonamento STARDUST MUSICAL, che raccoglie cinque titoli di grande fascino e popolarità, attraversando mondi e generazioni diverse, dagli anni ’70 della “disco” al mito di Hollywood, dai sogni di libertà degli hippie alle atmosfere spensierate della Versilia anni Sessanta fino all’opera rock ispirata ai Queen: La Febbre del Sabato Sera Il musical con la Compagnia della Rancia (13 e 14 dicembre); Flora Canto, Lorenzo Grilli e Martina Stella saranno i protagonisti de Cantando sotto la pioggia The Broadway musical (20 e 21 dicembre), Hair The Tribal Love- Rock Musical (24 e 25 gennaio), Sapore di Mare Il musical, con l’adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, (7 e 8 marzo) e We Will Rock You The Musical by Queen & Ben Elton (1 e 2 aprile). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - stagione
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione
“Ogni storia ha il suo inizio” è il titolo della nuova Stagione 2025/2026 del Teatro Stabile del Veneto, che aprirà il sipario il 23 ottobre al Teatro Dal Monaco di Treviso con Perfetti sconosciuti di Paolo Calabresi. Quello dello Stabile è un progetto in cui la Re - facebook.com Vai su Facebook
L'Ora Solare | Nuova stagione Amore, amicizia, fede, musica e tradizioni. Tutto questo è @orasolaretv2000: il programma condotto da Paola Saluzzi torna su #TV2000 dal lunedì al venerdì alle 12.20. #Canale28 | 157 Sky | #Play2000 - X Vai su X
A Verona la nuova rassegna di concerti de I Virtuosi Italiani: «Grandi nomi e percorsi musicali stimolanti» - La stagione, assoluta novità di quest’anno, si articola in tre distinti percorsi concertistici: «Una proposta artistica di grande respiro che coniuga qualità musicale e dialogo tra linguaggi, stili e ... Da veronasera.it
Nuova stagione per la 52nd Jazz Concerti e arte negli spazi del Geena - La rassegna, ormai storica, continua a rappresentare un punto fermo nell’offerta culturale della città: si inizia il 26 ottobre. Lo riporta latinaoggi.eu