una nuova stagione che dialoga con un pubblico trasversale

La Stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium non è soltanto un cartellone di spettacoli: è un viaggio cominciato mezzo secolo fa, e oggi guarda al futuro con la stessa energia, passione e qualità che da sempre lo contraddistinguono. Una nuova Stagione in grado di dialogare con generazioni diverse e di consolidare il TEA tra le più importanti 'case del Musical' a livello nazionale. MUSICAL - Prosegue la vendita dell'abbonamento STARDUST MUSICAL, che raccoglie cinque titoli di grande fascino e popolarità, attraversando mondi e generazioni diverse, dagli anni '70 della "disco" al mito di Hollywood, dai sogni di libertà degli hippie alle atmosfere spensierate della Versilia anni Sessanta fino all'opera rock ispirata ai Queen: La Febbre del Sabato Sera Il musical con la Compagnia della Rancia (13 e 14 dicembre); Flora Canto, Lorenzo Grilli e Martina Stella saranno i protagonisti de Cantando sotto la pioggia The Broadway musical (20 e 21 dicembre), Hair The Tribal Love- Rock Musical (24 e 25 gennaio), Sapore di Mare Il musical, con l'adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, (7 e 8 marzo) e We Will Rock You The Musical by Queen & Ben Elton (1 e 2 aprile).

