Una mostra fotografica racconta i salvataggi in mare della nave di Emergency
Arriva a Russi la mostra itinerante sulle attività della Life Support, la nave di Emergency per la ricerca e soccorso dei naufraghi nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sono oltre 22mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - fotografica
Segni. Giovedì 17 Luglio alle ore 19, nella Sala Pio XI Auditorium in Piazza S. Maria, Conferenza di apertura della mostra fotografica di Linda Donati
Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico
Cina: Shanghai ospita mostra fotografica su Tigri Volanti
MOSTRA FOTOGRAFICA “QUAND A ZUGAAN DA PUTLET” In occasione della 207ª Fiera Nazionale di San Martino, l’Amministrazione comunale organizza la mostra fotografica "Quand a zugaan da putlet". A tale scopo, invitiamo tutta la Cittadinanza a contrib - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia di Cutro: “I sogni attraversano il mare”, una mostra fotografica in Calabria - “I sogni attraversano il mare” è il tema di una mostra sul naufragio di migranti avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Come scrive difesapopolo.it
Mostra fotografica ‘di quartiere’ - Si intitola ‘Linea contemporanea R0’ ed è una mostra fotografica urbana promossa dall’associazione forlivese Spazi Indecisi e curata dal fotografo Filippo Venturi che attraverso 21 poster affissi in ... Scrive ilrestodelcarlino.it