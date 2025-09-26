Una mostra fotografica racconta i salvataggi in mare della nave di Emergency

Arriva a Russi la mostra itinerante sulle attività della Life Support, la nave di Emergency per la ricerca e soccorso dei naufraghi nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sono oltre 22mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

