Una giornata di eventi al Vittoriale degli Italiani Inaugurazioni e novità
Domani dalle ore 17 al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, apre la stagione autunnale con la festa Desidero che questo lavoro sia fatto sollecitamente: nuove mostre, l’annuncio dei nuovi lavori di restauro di Auditorium e Mausoleo e la personale E la nave va di Dante Ferretti, scenografo e costumista vincitore di tre Premi Oscar. Saranno inaugurate anche due nuove mostre: Cercami. Chiaroscuri al Vittoriale di Lara Campostrini e Stanze di Emanuele Gregolin a cura di Pengpeng Wang. A seguire, in Auditorium, saranno presentate diverse novità, tra cui la scultura luminosa Vate di Marco Lodola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Una stupenda e luminosa giornata di settembre ha accompagnato la visita a Borghetto sul Mincio e al Vittoriale degli Italiani di Gardone. Ci siamo persi nella bellezza e maestosità del Ponte Visconteo per poi immergerci nel delizioso Borgo , sulle sponde del f - facebook.com Vai su Facebook
