Una giornata di dibattito poi la decisione | si va avanti
«Crosetto ha perfettamente ragione: non possono scortarci in acque israeliane», dice Niccolò Celesti. Quelle che chiama acque israeliane sono, secondo il diritto internazionale, acque palestinesi sottoposte a un blocco illegale. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: giornata - dibattito
L’IA può davvero sostituire l’uomo nell’apprendimento e nella traduzione delle lingue? Un tema che divide, affascina e preoccupa: il 26 settembre 2025, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, apriamo il dibattito. Aula Magna, Palazzo Matteucc - facebook.com Vai su Facebook