Una folla s’inchina alla passione per la Virtus La corte malatestiana omaggia il volley fanese

Grande festa per la presentazione della Virtus Fano alla corte Malatestiana. Oltre 500 persone, di cui 400 tra atleti, dirigenti e allenatori della storica società. Non solo prima squadra che anche quest'anno giocherà ancora in serie A2. Riflettori puntati anche per le formazioni, maschili e femminili, di serie C, D e Prima Divisione. Vanto del club del presidente Emidio Cenerilli. Una realtà che conta sui 600 iscritti dal settore giovanile in su. Fiore all'occhiello naturalmente la compagine allenata dal mago Vincenzo Mastrangelo: "Quest'anno vogliamo fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione che è andata comunque bene – avvisa il tecnico biancorosso -.

