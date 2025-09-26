Una folla s’inchina alla passione per la Virtus La corte malatestiana omaggia il volley fanese
Grande festa per la presentazione della Virtus Fano alla corte Malatestiana. Oltre 500 persone, di cui 400 tra atleti, dirigenti e allenatori della storica società. Non solo prima squadra che anche quest’anno giocherà ancora in serie A2. Riflettori puntati anche per le formazioni, maschili e femminili, di serie C, D e Prima Divisione. Vanto del club del presidente Emidio Cenerilli. Una realtà che conta sui 600 iscritti dal settore giovanile in su. Fiore all’occhiello naturalmente la compagine allenata dal mago Vincenzo Mastrangelo: "Quest’anno vogliamo fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione che è andata comunque bene – avvisa il tecnico biancorosso -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: folla - inchina
È morto Giorgio Armani, aveva 91 anni. Il mondo si inchina all'ultimo re della moda. Minuto di silenzio alla Scala per Armani, il sindaco Sala: "Grazie Giorgio" “Grazie Giorgio” è l'esclamazione con cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha segnato la fine del - facebook.com Vai su Facebook
Una folla s’inchina alla passione per la Virtus. La corte malatestiana omaggia il volley fanese - Mastrangelo avverte: "Quest’anno vogliamo fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione che è andata comunque bene" ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Virtus, mille tifosi al raduno: bagno di folla per i campioni d’Italia - La carica del pubblico bianconero, la gioia di riprendere dopo aver concluso un ciclo fantastico con la vittoria del 17°tricolore nel giugno scorso e la voglia di aprirne subito nuovo, ha ripreso, con ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it