Una folla in lacrime per l' addio a Giorgia e Milena | Non vi dimenticheremo

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo la chiesa, anche la piazza davanti alla parrocchiale di Paderno d'Adda non è riuscita a contenere la folla in lacrime che oggi pomeriggio ha voluto tributare l'ultimo commosso saluto a Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

