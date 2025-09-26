Una donna e un prete per la Caritas | Ecco cosa ci insegnano i poveri
di Simona Ballatore MILANO "Partiamo dalla realtà, da vite e storie concrete, per dare soccorso nell’immediato, senza fermarsi lì. Le sfide che arrivano dal mondo, dalla città e dalla Chiesa son tante. Caritas è sulla soglia, abita il confine, e sceglie i poveri come maestri per tornare al nocciolo delle questioni ed essere più umani". Erica Tossani, 44 anni, e don Paolo Selmi, 59 anni, sono i nuovi direttori di Caritas Ambrosiana. Erica, con una laurea in Scienze internazionali e diplomatiche ed esperienze nella cooperazione internazionale e sociale, si è avvicinata da giovane, col volontariato, all’universo Caritas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: donna - prete
Enrica Tossani sarà la prima donna a capo della Caritas Ambrosiana: incarico condiviso con don Selmi - Al posto dell’attuale direttore Luciano Gualzetti, il cui mandato termina il 31 agosto, infatti, ... Scrive milano.repubblica.it