di Simona Ballatore MILANO "Partiamo dalla realtà, da vite e storie concrete, per dare soccorso nell’immediato, senza fermarsi lì. Le sfide che arrivano dal mondo, dalla città e dalla Chiesa son tante. Caritas è sulla soglia, abita il confine, e sceglie i poveri come maestri per tornare al nocciolo delle questioni ed essere più umani". Erica Tossani, 44 anni, e don Paolo Selmi, 59 anni, sono i nuovi direttori di Caritas Ambrosiana. Erica, con una laurea in Scienze internazionali e diplomatiche ed esperienze nella cooperazione internazionale e sociale, si è avvicinata da giovane, col volontariato, all’universo Caritas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una donna e un prete per la Caritas: "Ecco cosa ci insegnano i poveri"