Una donna è precipitata dal nono piano del Civile | è gravissima

Bresciatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di circa 50 anni giovedì mattina è precipitata dal nono piano del Civile di Brescia: un volo di decine di metri che non le avrebbe lasciato scampo se non fosse stato per il furgone, parcheggiato sotto il balcone da cui è caduta, che almeno in parte ha attutito l'impatto. La scena è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

