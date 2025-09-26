Una donna dentro il tempo che si spezza e che cambia Un film sull’io che resta

C'è una grammatica del corpo che sopravvive alla mente, un lessico dei gesti, dei sensi e delle pulsioni, che resiste anche quando la memoria vacilla. Con Familiar Touch

