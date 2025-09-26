Una dolce formazione in carcere | le detenute imparano a fare il gelato
Si è concluso il primo corso-base di formazione in gelateria artigianale, durato tre giorni, per le detenute nel carcere di Forlì, offerto dal Soroptimist Club di Forlì e Ravenna assieme al supporto oneroso e generoso della Ditta Fabbri di Bologna che ha donato l’occorrente per questa formazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: dolce - formazione
