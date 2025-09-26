Una custodia console retrò con giochi integrati per i nuovi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max

Insieme agli ultimi smartphone di punta della serie Xiaomi 17 l'azienda ha lanciato anche una custodia che funge da console retrò L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Una custodia console retrò con giochi integrati per i nuovi Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max

In questa notizia si parla di: custodia - console

La PS2 di San Carlo Acutis: la prima console della storia a diventare reliquia? La canonizzazione di Carlo Acutis, avvenuta il 7 settembre 2025, ha segnato un momento storico: per la prima volta la Chiesa ha proclamato santo un ragazzo della generazion - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max si sono trasformati in nuovi palmari da gioco retrò con la custodia per console portatile retrò - Xiaomi ha presentato una nuova custodia specializzata per Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, che sfrutta i display secondari della coppia. notebookcheck.it scrive

Questa custodia trasforma il vostro telefono in una console portatile - Scopriamo questa nuova e interessante custodia, che trasforma il vostro telefono in una console portatile, perfetta per il retrogaming e non solo. Lo riporta multiplayer.it