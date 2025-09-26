A lla Milano Fashion Week, Boss ha presentato la collezione Primavera-Estate 2026 trasformando la Fonderia Macchi in un luogo sospeso tra moda e arte. La sfilata, intitolata The Boss Paradox, non è stata solo una passerella ma un esercizio di bilanciamento estetico: un percorso dove sartorialità rigorosa e libertà espressiva convivono e si completano. L’atmosfera era teatrale, con modelli che sembravano fluttuare su una passerella bagnata, mentre echi della danza contemporanea introducevano un’estetica imperfetta, fatta di gesti fluidi e contrasti visivi. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Boss e il dialogo con architettura e danza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una collezione tra rigore sartoriale, sensualità fluida e sperimentazioni artistiche