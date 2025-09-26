Una battaglia dopo l’altra spiegazione del finale | cosa significa davvero il film di PTA e Leonardo DiCaprio?

I temi di Una battaglia dopo l’altra ( qui la nostra recensione ) raggiungono il culmine nel finale del film, quando l’epopea di Paul Thomas Anderson che affronta molto più del semplice conflitto tra il Bob di Leonardo DiCaprio e il Lockjaw di Sean Penn. Una storia vasta, incentrata in gran parte sui tentativi di Bob e di sua figlia Willa di sfuggire a Lockjaw, l’ultima opera di PTA è anche una delle sue più potenti. Pur senza nominare una persona specifica, l’attenzione su Lockjaw dipinge un ritratto impietoso dell’autoritarismo e del nazionalismo bianco in America. 🔗 Leggi su Cinefilos.it