Un utente segnala | Il cassetto tributario del Comune di Chieti non funziona
Ho commesso l’errore di fidarmi del Cassetto tributario del Comune di Chieti e quindi di pagare la prima rata Tari utilizzando il pagamento digitale proposto: in teoria basta indicare il proprio iban bancario e il gioco è fatto. Ed in effetti il pagamento risulta “in corso”.peccato che a distanza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
