Un tradimento da un milione di dollari Cosa succede a Meghan

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti hanno parlato di Meghan Markle, soprattutto dalla Megxit in poi, descrivendo il suo presunto carattere capriccioso e “tossico”, le sue maniere definite da “bulla” nei confronti dei collaboratori, la sua apparente incapacità di adattarsi alla corte britannica, il rapporto difficile con il padre Thomas. Gran parte di ciò che la riguarda diventa un articolo di giornale, un libro, o un documentario. Alla lunga lista di persone che hanno rivelato possibili retroscena e segreti inconfessabili tutti da dimostrare potrebbe aggiungersi un nome inaspettato, quello di Jessica Mulroney. La ex amica di Meghan starebbe prendendo in considerazione il progetto di un libro che racconti il suo rapporto con la duchessa, ma soprattutto le vere ragioni per cui le due non si parlerebbero ormai da anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un tradimento da un milione di dollari cosa succede a meghan

© Ilgiornale.it - Un "tradimento" da un milione di dollari. Cosa succede a Meghan

In questa notizia si parla di: tradimento - milione

Un "tradimento" da un milione di dollari. Cosa succede a Meghan - La duchessa potrebbe presto ricevere una pugnalata alle spalle da una delle persone di cui si fidava di più In tanti hanno parlato di Meghan Markle, soprattutto dalla Megxit in poi, descrivendo il suo ... Riporta ilgiornale.it

Tradimento torna in prima serata, le anticipazioni del 29 agosto - La soap Tradimento torna in prima serata su Canale 5, le anticipazioni delle puntate del 29 agosto 2025: scopri la trama e che cosa ci aspetta. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Tradimento Milione Dollari Cosa