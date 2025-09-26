In tanti hanno parlato di Meghan Markle, soprattutto dalla Megxit in poi, descrivendo il suo presunto carattere capriccioso e “tossico”, le sue maniere definite da “bulla” nei confronti dei collaboratori, la sua apparente incapacità di adattarsi alla corte britannica, il rapporto difficile con il padre Thomas. Gran parte di ciò che la riguarda diventa un articolo di giornale, un libro, o un documentario. Alla lunga lista di persone che hanno rivelato possibili retroscena e segreti inconfessabili tutti da dimostrare potrebbe aggiungersi un nome inaspettato, quello di Jessica Mulroney. La ex amica di Meghan starebbe prendendo in considerazione il progetto di un libro che racconti il suo rapporto con la duchessa, ma soprattutto le vere ragioni per cui le due non si parlerebbero ormai da anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un "tradimento" da un milione di dollari. Cosa succede a Meghan