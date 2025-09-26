Un teschio risalente a un milione di anni fa potrebbe cambiare per sempre ciò che sappiamo sulle nostre origini. Se sarà confermato, quel teschio proverebbe che l'Homo sapiens è apparso almeno 400mila anni prima di quanto ritenuto, ridisegnando l'albero genealogico dell'umanità. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista "Science", che ha ricostruito digitalmente il fossile Yunxian 2, rinvenuto decenni fa nella provincia cinese di Hubei. Nuove analisi hanno confermato che quel cranio non apparteneva all'Homo erectus, come si era creduto, ma a un antenato diretto dell'Homo Iongi, il cosiddetto "uomo drago" imparentato con i misteriosi Denisoviani, enigmatica popolazione di umani preistorici di recente scoperta e dalle origini ancora poco chiare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Un teschio potrebbe riscrivere la storia dell'umanità