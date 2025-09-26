Un teschio potrebbe riscrivere la storia dell' umanità
Un teschio risalente a un milione di anni fa potrebbe cambiare per sempre ciò che sappiamo sulle nostre origini. Se sarà confermato, quel teschio proverebbe che l'Homo sapiens è apparso almeno 400mila anni prima di quanto ritenuto, ridisegnando l'albero genealogico dell'umanità. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista "Science", che ha ricostruito digitalmente il fossile Yunxian 2, rinvenuto decenni fa nella provincia cinese di Hubei. Nuove analisi hanno confermato che quel cranio non apparteneva all'Homo erectus, come si era creduto, ma a un antenato diretto dell'Homo Iongi, il cosiddetto "uomo drago" imparentato con i misteriosi Denisoviani, enigmatica popolazione di umani preistorici di recente scoperta e dalle origini ancora poco chiare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: teschio - potrebbe
Chiavari, orrore in spiaggia: i bagnanti trovano un teschio umano. Di chi potrebbe essere
“Il teschio maledetto” (1965 - Amicus) è tratto da un racconto di Robert Bloch (sì, proprio quel Robert Bloch...). La storia ruota attorno al cranio del Marchese de Sade che, tanto per cambiare, porta solo guai: chi lo possiede finisce irrimediabilmente pazzo. E voi - facebook.com Vai su Facebook
Un cranio umano risalente ad un milione di anni fa potrebbe riscrivere quello che sappiamo dell'evoluzione della nostra specie - La ricostruzione digitale del teschio trovato in Cina negli anni '90 fornisce nuovi indizi sulla rapida evoluzione dell'Homo sapiens. Segnala wired.it
Le ere geologiche raccontano una storia più complessa di quanto pensassimo, lo studio che potrebbe riscrivere pagine di storia - Anche se nei libri di storia le ere geologiche sembrano tutte ordinate, “in fila”, in realtà seguono uno schema gerarchico nascosto e più complesso di quanto pensassimo: una ricerca guidata ... Riporta greenme.it