Domani tutti allo stadio a tifare Pontedera, con l’ingresso in gradinata a 1 euro. E’ questo l’appello lanciato dal presidente Simone Millozzi per la gara casalinga col Forlì. "Credo sia arrivato il momento di stringerci ancora di più intorno alla nostra squadra – invita il primo dirigente - ai nostri colori, alla nostra città. Domani vivremo un’occasione importante per dimostrare cosa significa davvero far parte di questa famiglia granata e in questo momento l’unica cosa che resta, e che vale davvero, è l’amore per questa maglia. La gradinata nord Diego Savelli ha fatto sentire la sua voce con un volantino carico di passione, con parole che mi hanno colpito profondamente, perché raccontano cosa significa essere veri tifosi del Pontedera: quelli che non mollano mai, che restano vicini alla squadra e che non se ne vanno nei momenti difficili come questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un solo euro per tifare Pontedera in casa: "È il momento di stringerci di più alla squadra"