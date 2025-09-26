Un soffio di salute per tutti | controlli gratis in occasione della Giornata del respiro

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per il progetto “Un soffio di salute per tutti” che si concretizzerà nella mattinata di domani, sabato 27 settembre, ad Arco e a Trento in occasione della Giornata del respiro.L’iniziativaSi tratta di un’iniziativa promossa dall’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo) in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soffio - salute

“Un soffio di salute per tutti”: controlli gratis in occasione della Giornata del respiro

Controlli gratuiti per la giornata del respiro - Anche il Trentino si mobilita per promuovere la salute respiratoria e nell’ambito della Giornata nazionale del respiro organizza «Un soffio di salute per tutti» ... Lo riporta ladigetto.it

Salute e sicurezza sul lavoro: La Russa, “troppi incidenti mortali, troppe tragedie evitabili. Importante rafforzare prevenzione, controlli e formazione” - “In occasione della Giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, rinnoviamo il nostro impegno per tutelare la vita dei lavoratori. Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Soffio Salute Tutti Controlli