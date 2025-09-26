Un segnale dalla Flotilla

– la mia vignetta su Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #globalsumudflotilla #gaza #vignetta #fumetto #umorismo #satira #ilfattoquotidiano #natangelo

In questa notizia si parla di: segnale - flotilla

Un segnale dalla flotilla - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #flotilla #israele #vignetta #fumetto #umorismo #satira #ilfattoquotidiano #natangelo

Vittoria delle opposizioni in Consiglio regionale del Lazio: approvata all'unanimità la mozione a sostegno della Global Sumud Flotilla. Un segnale forte di solidarietà con la Palestina e contro ogni silenzio complice. Adriano Zuccalà Valerio Novelli Consigliere

Flotilla, Rosato: «La mossa politica è fatta. Adesso tornino indietro» - «Se volevano attirare l'attenzione del mondo su Gaza lo hanno fatto, e in maniera coraggiosa.

"Non le facciamo più!". Flotilla, l'annuncio ufficiale è appena arrivato - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla annunciano la loro decisione senza esitazioni.