Un raduno di supercar e auto sportive in terra d’Arezzo

Arezzo, 26 settembre 2025 – Un raduno di supercar e auto sportive in provincia d’Arezzo per la terza edizione di Tuscany Exclusive. L’evento, fissato per domenica 28 settembre e patrocinato dal Comune di Cortona, tornerà a riunire circa duecento appassionati di motori da tutta la penisola che saranno coinvolti in una giornata all’insegna della scoperta del territorio tra percorsi panoramici, soste gastronomiche e antichi borghi. Il Tuscany Exclusive troverà il proprio cuore nella sfilata di auto ad alte prestazioni che sarà in movimento da Arezzo a Cortona, concludendosi in una suggestiva esposizione dove le vetture saranno protagoniste tra eleganza, design e ingegneria d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

