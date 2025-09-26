un progetto per promuovere il benessere

Torna per il quarto anno l’iniziativa che coniuga il benessere fisico, il movimento e la socializzazione, ideata e promossa da Lara Liboni presidente del Msp Italia comitato di Ferrara, "Ad un passo dal cuore". L’incontro con una settantina di partecipanti è stato aperto dal sindaco Alice Zanardi che ha sottolineato come il progetto promuova la salute e gli incontri, valorizzando il capitale più importante che ci sia "il benessere delle persone". La biologa nutrizionista Lucia Viviani ha detto "alimentazione e attività fisica, sono due facce della stessa medaglia ciò che fa la differenza è la costanza e la diversificazione degli alimenti che assumiamo allo stesso tempo occorre vivere la vita con gioia anche attraverso a ciò che mangiamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

