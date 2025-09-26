Un posto al sole | anticipazioni del 29 settembre 2025
Le anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20.50 su Rai 3, svelano un susseguirsi di eventi che coinvolgeranno i personaggi principali della soap ambientata a Napoli. Tra misteri irrisolti, tensioni familiari e nuove relazioni, la scena si prepara a offrire colpi di scena e momenti intensi che manterranno alta l’attenzione degli spettatori. anticipazioni un posto al sole del 29 settembre: il caso dell’orologio e l’ingresso di Piero Baccini. Nel dettaglio, il focus narrativo sarà concentrato sulla figura di Gianluca, che sorprenderà tutti vendendo un orologio dichiarato essere di sua proprietà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
