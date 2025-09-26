Un Posto al Sole anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | il lato inedito di Gianluca
© US Rai Che cosa nasconde davvero Gianluca Palladini? E’ questa la domanda principale che si faranno Giulia e Rosa nel corso dei prossimi episodi di Un Posto al Sole: stranite dalla modalità con cui Gianluca ha venduto un orologio apparentemente non suo, le due donne cominciano a diffidare del ragazzo, che mostra per la prima volta un lato inedito di sé. Tuttavia, Alberto interviene in difesa del figlio quando Piero Baccini arriva a Napoli per reclamare la restituzione dell’orologio. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
