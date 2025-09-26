Un porcino da record nelle Foreste Casentinesi | ben 1,9 chili

Forlitoday.it | 26 set 2025

Riceviamo e pubblichiamo: “Ennesimo ritrovamento da record di un fungo porcino di 1,9 chili da parte del Lupo (Gilberto Minelli), noto fungaiolo di San Colombano nella zona delle Foreste Casentinesi”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: porcino - record

