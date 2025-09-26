Un pomeriggio d’autunno alla scoperta di Germanedo segreta

Leccotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa Patronale della parrocchia dei Santi Cipriano e Giustina, gli Amici di Germanedo organizzano domenica 28 settembre dalle ore 14.15 alle ore 17.30, in collaborazione con la parrocchia di Germanedo, l'Associazione Giuseppe Bovara - Archivi di Lecco e della Provincia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pomeriggio - autunno

Il fascino delle serie tv turche conquista il pomeriggio di Canale 5. Cosa ci riserva il palinsesto d’autunno

Cerca Video su questo argomento: Pomeriggio D8217autunno Scoperta Germanedo