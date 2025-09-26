Un polo scolastico nell’area ex Kartos | ma servono investimenti
Il consiglio comunale respinge la mozione di indirizzo presentata dal gruppo di minoranza ’Montecatini: il futuro è nel nome’ per l’acquisto e la trasformazione dell’area ex Kartos nel nuovo polo scolastico cittadino. La maggioranza, di per sé non contraria all’idea, è preoccupata per i due decreti di sequestro penale che gravano sulla struttura. Una volta acquisito il bene dovrebbe fare ricorso per l’annullamento dei provvedimenti, con il rischio di vedersi respingere le istanze. Il bene, secondo il Comune, al momento non può essere acquistato. Non la pensa così il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci, che ha invitato l’amministrazione ad avere coraggio in questo senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
