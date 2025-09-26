Un parco fluviale per prevenire le esondazioni del Seveso

Con l’inizio dell’autunno, forti precipitazioni hanno colpito la Lombardia fin da lunedì mattina, provocando disagi e allagamenti in diverse aree. Il fiume Seveso, lungo 52 km e a carattere torrentizio, è esondato causando l’inondazione di quartieri a nord di Milano e nell’hinterland.Inondate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it