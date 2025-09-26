Un nuovo volto per Piazza Mercato | presentato il progetto durante la Notte dei Ricercatori
Ieri mattina, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, è stato presentato un progetto dedicato a Piazza Mercato, durante un incontro pubblico in cui il consigliere comunale Antonio De Sabato ha parlato — inusualmente — non in veste istituzionale, ma come “iscritto al corso”. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Piazza Bengasi, al via i lavori: nuovo parcheggio di interscambio e mercato rinnovato - Dal 1° ottobre 2025 partono i lavori in piazza Bengasi: parcheggio di interscambio collegato alla metro e 172 postazioni mercatali moderne. Scrive quotidianopiemontese.it
Torino: inizia la trasformazione di piazza Bengasi con il nuovo parcheggio di interscambio - fasi operative, pensate per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità e consentire il ritorno anticipato del mercato ... Riporta telenord.it