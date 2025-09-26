Un nuovo giorno sorge su Castro

Lecceprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castro, foto scattata dal lettore che si firma Giovanni C. dal balcone di casa sua, all’alba. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - giorno

Lo sapevate che il nuovo singolo Eros Ramazzotti “Il mio giorno preferito” ha conquistato subito il #1 EarOne Airplay?

Meghan Markle lancia il suo nuovo vino rosé nel giorno del compleanno di Diana. Scoppia la polemica: «Insensibile»

Bonny, slitta ancora la data dell’annuncio: l’Inter fissa il nuovo giorno

L'Italia fa di nuovo 'spesa' in Argentina? Spalletti punta Castro, ma la missione è difficile - Dopo Mateo Retegui quindi, il ct Luciano Spalletti starebbe provando a far vestire la maglia azzurra ad un altro attaccante del nostro campionato che non è nato nel nostro paese. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Giorno Sorge Castro