Un museo per il carnevale Ecco la ’Casa di Cartapesta’
Cento avrà il tanto atteso museo del carnevale, o meglio, la Casa di Cartapesta. A dare l’annuncio nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata l’assessore alla cultura Silvia Bidoli. "Nel 2026 contiamo di formare un team di lavoro – specifica subito - la speranza è di vederlo realizzato e aprirlo per il carnevale del 2027". Casa di Cartapesta che sarà allestito in tutto il castello della Rocca, ad esclusione ovviamente, degli spazi della biblioteca". "Fa parte del percorso che abbiamo iniziato da anni con la Fondazione Teatro Borgatti che guiderà l’intero progetto – spiega – per dare ancora più corpo e forza a tutto il percorso di affidamento della manifestazione e di gestione andando a chiudere il cerchio con questo tassello finale del tanto atteso museo del Carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
