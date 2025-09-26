Un missile misterioso Una nazione sotto choc Una corsa contro il tempo | il ritorno della regista premio Oscar con un thriller acclamato a Venezia 2025

( a skanews) – Il trailer di A house of dynamite, film che segna il ritorno alla regia della regista premio Oscar Kathryn Bigelow. L’opera presentata in anteprima in concorso alla 82 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix. Kathryn Bigelow, le foto di una vita tra set e red carpet. guarda le foto Leggi anche › Ricchi al riparo dalla guerra nucleare. La serie Netflix “Il rifugio atomico” sarebbe piaciuta a Karl Marx › Kathryn Bigelow, 10 anni fa l’Oscar per la regia a una donna. La prima e unica Il film torna a parlare di guerra, come nei precedenti lavori della regista The hurt locker e Zero dark Thirty: quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

