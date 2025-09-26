Un miliardo di multa per le principali compagnie petrolifere in Italia L’Antitrsut | Hanno fatto cartello

Multa da quasi un miliardo di euro alle principali compagnie petrolifere che operano in Italia. L’ Antitrust ha deciso di sanzionare per oltre 936 milioni complessivi Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil per un’intesa che limita la concorrenza nel mercato. Dall’istruttoria dell’Autorità garante della Concorrenza, avviata grazie a un whistleblower, è emerso che i principali operatori petroliferi “si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore)”, come si legge in una nota dell’Autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un miliardo di multa per le principali compagnie petrolifere in Italia. L’Antitrsut: “Hanno fatto cartello”

