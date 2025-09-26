Un migliaio di agricoltori in piazza contro i trafficanti di grano VIDEO
Arrivano da tutta la toscana gli agricoltori del grano di Coldiretti. Questa mattina, sotto la Prefettura di Firenze, si sono riunite un migliaio di persone per denunciare le importazioni di prodotto straniero e il crollo dei prezzi di quello italiano, scesi oramai drammaticamente sotto i costi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Venerdì 26 settembre 2025, alle 9:00, migliaia di #agricoltori in piazza per tutelare il grano coltivato in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Albano Agabiti (Pres. Asnacodi Italia): «Il consorzio di difesa consente di pagare il premio alla fine del periodo assicurativo, inoltre c’è il vantaggio contrattuale che il consorzio possa trattare condizioni favorevoli rappresentando migliaia di agricoltori». #Agricol - X Vai su X
Bari, corteo degli agricoltori contro le importazioni di grano - Agricoltori in piazza a Bari contro il crollo del prezzo del grano. Lo riporta trmtv.it
Agricoltori in piazza a Bari, Coldiretti Basilicata: "Basta svendere il grano" - Le criticità, secondo i manifestanti: le importazioni dall'estero a prezzi stracciati e costi troppo alti per la produzione nazionale. Segnala rainews.it