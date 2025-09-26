Un migliaio di agricoltori in piazza contro i trafficanti di grano VIDEO

26 set 2025

Arrivano da tutta la toscana gli agricoltori del grano di Coldiretti. Questa mattina, sotto la Prefettura di Firenze, si sono riunite un migliaio di persone per denunciare le importazioni di prodotto straniero e il crollo dei prezzi di quello italiano, scesi oramai drammaticamente sotto i costi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

