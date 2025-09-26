Un libro per gli 80 anni di Mario Capanna

In 80 anni di vita Mario Capanna ne ha viste, vissute e raccontate di cose. molte delle quali sono finite nelle pagine del libro che oggi viene presentato a Città di Castello. Un pomeriggio all’insegna della memoria, dell’impegno e della riflessione collettiva alle 17.30 di stasera nella sala degli Specchi del circolo degli Illuminati dove sarà presentato il volume "Mi volto indietro solo per guardare avanti. Pensieri per gli 80 di Mario Capanna". Il libro nasce in occasione dell’ottantesimo compleanno di Capanna (classe 1945, politico, scrittore e attivista, tra i leader del movimento giovanile del Sessantotto, nonché segretario di Democrazia Proletaria) e raccoglie i contributi di cinquanta personalità che hanno incrociato la sua strada politica, culturale e umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

