Un incontro affollato per la Comunità energetica

Grande partecipazione a Massarosa per l’incontro pubblico dedicato alla nascita della Cer, la Comunità energetica rinnovabile, promosso dall’Amministrazione Comunale insieme al Consorzio di Bonifica. L’iniziativa, svoltasi nella sala del consiglio, ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti di comitati di frazione, aziende e associazioni di categoria interessati a conoscere opportunità e modalità di partecipazione. Dopo l’approvazione in giunta dello studio di fattibilità, l’Amministrazione ha voluto approfondire i benefici ambientali, economici e sociali del progetto. Al dibattito hanno partecipato la sindaca Simona Barsotti, l’assessore all’ambiente Mario Navari, l’assessora alla partecipazione Alberta Puccetti, l’ing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

