Un giorno d' estate il film con Chiara Stassi e Stefania Blandeburgo

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo “Un destino migliore”, in onda su Amazon Prime, il regista Gaetano Di Lorenzo torna con un’altra storia tratta da reali fatti di cronaca. Riuscire a fuggire da un amore tossico non è mai semplice. Lo sa bene Maria, che sfida tutto per riprendersi quello che è un diritto di ogni essere umano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

