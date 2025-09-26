Un giorno d' estate il film con Chiara Stassi e Stefania Blandeburgo
Dopo “Un destino migliore”, in onda su Amazon Prime, il regista Gaetano Di Lorenzo torna con un’altra storia tratta da reali fatti di cronaca. Riuscire a fuggire da un amore tossico non è mai semplice. Lo sa bene Maria, che sfida tutto per riprendersi quello che è un diritto di ogni essere umano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: giorno - estate
In estate dovrebbero essere obbligatorie due docce al giorno, per stare un pochino più freschi
Camicia casual perfetta per l’estate: relaxed fit e 58% di sconto, è l’occasione del giorno
Incentivi al 118 per l?estate. «Cifre favolose? Impossibile lavorare due turni al giorno»
Ultimo giorno di agosto, ultimo giorno in Calabria... quest'estate mi hanno davvero adottato! Tornare ai laghi di Sibari è stato piacevolissimo, sia per i tenti amici ritrovati, sia per essere riuscito a conoscere ancor meglio questo territorio dove, si le zanzare si fan - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo giorno d’estate - X Vai su X
'Il cinema giorno per giorno', 365 recensioni di film - Si intitola 'Il cinema raccontato giorno per giorno' il libro del giornalista Gian Pietro Zerbini che raccoglie 365 recensioni da lui scritte negli ultimi vent'anni sulle pagine del quotidiano la ... ansa.it scrive
Ricerca: «un giorno d'estate film» - Rappresentazione cruda e realistica della guerra che suscita qualche domanda nel nuovo film di Alex Garland, in collaborazione con l'ex Navy SEAL Ray Mendoza. Scrive fantascienza.com