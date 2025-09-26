Un gigantesco e assurdo buco nero scoperto nello spazio profondo | divora materia a un ritmo mostruoso

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricercatori hanno scoperto un buco nero supermassiccio con una massa immensa, ovvero 1 miliardo di volte quella del Sole. Il mostruoso "cuore di tenebra" si accresce a un ritmo tale da oltrepassare la soglia del limite di Eddington. Cosa significa e perché può aiutare gli studiosi a svelare uno dei misteri più affascinanti dell'Universo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gigantesco - assurdo

gigantesco assurdo buco neroUn gigantesco e assurdo buco nero scoperto nello spazio profondo: divora materia a un ritmo mostruoso - I ricercatori hanno scoperto un buco nero supermassiccio con una massa immensa, ovvero 1 miliardo di volte quella del Sole ... Si legge su fanpage.it

gigantesco assurdo buco neroÈ stato avvistato un buco nero che sta crescendo a un ritmo che supera ogni limite - Il buco nero in crescita scoperto dalla NASA supera il limite di Eddington e potrebbe riscrivere la storia dell’Universo ... Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Gigantesco Assurdo Buco Nero