Un enorme pesce sega è stato trovato spiaggiato in Sudafrica | è uno degli animali più rari e minacciati del pianeta

26 set 2025

Un rarissimo pesce sega lungo quasi 3 metri è stato trovato spiaggiato in Sudafrica. Da queste parti non se ne vedeva uno da oltre 25 anni. Questo ritrovamento riaccende quindi le speranze per il futuro della specie. I pesci sega sono infatti tra gli animali più antichi del nostro pianeta, ma anche tra quelli a maggior rischio estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

