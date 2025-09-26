Un dibattito su energia competitività e geopolitica

La domanda che ha fatto da filo conduttore alla nona edizione delle Giornate dell ’ Energia e dell ’ Economia Circolare di Trevi – “ Che fine fa la transizione?” – è volutamente provocatoria. Eppure, nelle tre giornate umbre organizzate da Globe Italia e WEC Italia, la provocazione si è trasformata in una bussola per leggere il presente e immaginare il futuro: sicurezza energetica, competitività industriale, economia circolare, ruolo del Mediterraneo e nuove geografie della politica globale. Tra l ’ 11 e il 13 settembre, oltre cento relatori – ministri, viceministri, tecnici, imprenditori, accademici – hanno animato un dibattito che ha confermato le Giornate di Trevi come uno degli appuntamenti più rilevanti sul terreno della transizione ecologica ed energetica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

