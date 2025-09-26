Un dibattito su energia competitività e geopolitica
La domanda che ha fatto da filo conduttore alla nona edizione delle Giornate dell ’ Energia e dell ’ Economia Circolare di Trevi – “ Che fine fa la transizione?” – è volutamente provocatoria. Eppure, nelle tre giornate umbre organizzate da Globe Italia e WEC Italia, la provocazione si è trasformata in una bussola per leggere il presente e immaginare il futuro: sicurezza energetica, competitività industriale, economia circolare, ruolo del Mediterraneo e nuove geografie della politica globale. Tra l ’ 11 e il 13 settembre, oltre cento relatori – ministri, viceministri, tecnici, imprenditori, accademici – hanno animato un dibattito che ha confermato le Giornate di Trevi come uno degli appuntamenti più rilevanti sul terreno della transizione ecologica ed energetica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: dibattito - energia
Energia rinnovabile, dibattito dei 5 Stelle: "Deve essere un'opportunità, non un alibi"
L’associazione “Più Umbria” torna a trattare il tema dell’energia e delle sue fonti. La Provincia di Terni ha infatti ospitato il convegno-dibattito dal titolo “Il costo dell’energia. Fonti energetiche a confronto” per sensibilizzazione la collettività sulle problematiche le - facebook.com Vai su Facebook
Parlare di energia significa discutere di geopolitica. L’Europa deve favorire l’accelerazione nei singoli Paesi del mix energetico. Al dibattito sul futuro dell’energia promosso dalla Citigas, prima azienda italiana a sperimentare con Ariston la caldaia ad id - X Vai su X
Energia e tensioni geopolitiche allarmano l’industria ceramica - Ciarrocchi (Confindustria Ceramica): «L’energia costa ai produttori europei tre volte di più rispetto al resto del mondo e le imprese italiane pagano il 50% in più dei concorrenti europei» ... Scrive ilsole24ore.com
La geopolitica dell’energia. Nuovo gasdotto siberiano. Mosca si lega a Pechino - In quei serpentoni di acciaio, insieme con l’energia, scorrono anche accordi, alleanze e blocchi di potere. Come scrive quotidiano.net