Un decennio di emozioni la nuova stagione del Madrearte tra passato e futuro
Un sipario che si apre non solo su un cartellone, ma su un tempo intero: quello che segna dieci anni di vita del Teatro Madrearte nella sua sede di Villaricca e venticinque di attività teatrale e culturale di Antonio Diana (in foto), anima e direttore artistico di una realtà ormai divenuta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un italiano stacca i migliori in salita in un Grande Giro: Pellizzari ci fa rivivere le emozioni di Nibali e Aru dopo quasi un decennio
GLI ANNI D’ORO DEL GRANDE REAL 883/Max Pezzali & Cesare Cremonini/Lunapop ? Venerdì 14 febbraio a stazione birra torna quel magico decennio con FOREVER 90's!! Sei pronto a rivivere le emozioni degli anni '90? Quelli della Vespa 50 Spe - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, al via la nuova stagione: le anticipazioni della puntata di oggi - Al via la nuova stagione di "Uomini e Donne": ecco le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 22 settembre ... Segnala notizie.it
“Uomini & Donne”: al via oggi la nuova stagione su Canale 5 - Si rinnova l’appuntamento con le mille sfumature dell’amore grazie a “Uomini & Donne”, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, che quest’anno celebra ben trent’anni in onda. Da quilink.it